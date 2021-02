Úlovky fotopasce - komu sa nelení, tomu sa zelení

Ak je toto príslovie pravdivé, pre nás z toho vyplynul lichotivý poznatok, že nie sme leniví. Jedného dňa sa nám totiž kŕmidlo zazelenalo. A nielen kŕmidlo, ale aj okolité konáre.

Zosadol sem totiž kŕdeľ zelienok a začal hodovať.

Zelienky neopustili kŕmidlo, kým sa nenajedli. Sýkorky sa len občas mihli okolo, bleskovo si niečo uchmatli a odleteli. Ale stehlíci majú podobné spôsoby ako zelienky, a tak nastala tlačenica.

Zelienka obyčajná (Chloris chloris) je veľká približne ako vrabec, ale je ťažšia a zavalitejšia. Kým u sýkoriek aj stehlíkov boli samčekovia i samičky rovnako sfarbené, u zelienok to neplatí. Samček je pestrejší, hlavu a vrchnú časť tela má olivovo zelenú, okraje krídel a chvosta majú žiarivo žltú farbu. Samička je menej výrazná, šedozelená a žltej farby na krídlach a chvoste má menej.

Samček

Samička

Má charakteristický kužeľovitý zobák, ktorý je typický pre semenožravé vtáky. Hlavnou potravou sú semená, ale aj puky bylín a stromov. S obľubou vyzobáva semienka zo šípok tak, že vyzobe zrniečka a prázdny plod šípky potom pripomína kalich. Na jar a v lete konzumuje aj hmyz, mláďatá kŕmi hlavne hmyzom.

Hniezdi dvakrát do roka, ale niektoré páry dokonca zahniezdia aj tretí krát, čo je u našich vtákov raritné.

Počas zimných mesiacov sa zelienky združujú do kŕdľov a rady navštevujú kŕmidlá. Počas týchto návštev je možné sledovať časté boje, keď jedna zelienka kŕmidlo obsadí a ďalším jedincom svojho druhu vytrvalo bráni v zobaní. Sama sa síce tiež nenažerie, pretože na to pri neustálom odháňaní ďalších nájazdníkov nemá čas, ale asi jej to stojí za to. Po chvíli ju to prejde a kŕmidlo je zase obliehané celou hordou zelenošedých telíčok. Toto správanie popísali na stránke Akademie Světlá nad Sázavou a podobné správanie som pozorovala aj na našom kŕmidle.

Zelienka odháňa ostatné vtáky

Zelienky sú nespratné a odháňajú nielen svojich súkmeňovcov, ale aj ďalších operených kolegov. Tu však narazili na iné váhové kategórie, na ktoré si už netrúfli. Samček zelienky medzi hrdličkou a glezgom ani nepípne a spôsobne zobká.

Podobne mierumilovne sa správa aj pani zelienková v spoločnosti hýľa a glezga. Hrdlička sa už vypratala z kŕmidla a hneď je tam viac miesta.

A tu plece pri pleci, či skôr zobák pri zobáku sa všetci svorne kŕmia.

Zelienky majú silný zobák a obratne ním drvia slnečnicové semená, ale občas im aj niečo vypadne. A čo rozsypú, pozbierajú zo zeme. Je zaujímavé, že pri pohybe na zemi skáču.

Zelienka je zákonom chránená, spoločenská hodnota je vyčíslená na 230 € (Vyhláška MŽP č. 24/2003 Z.z. v znení č. 158/2014 Z. z., účinnosť od 01.01.2015)